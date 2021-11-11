Суд в Лондоне завершил слушание дела о "долгах Януковича"
Источник:Министерство финансов Украины
Верховный суд Лондона 11 ноября завершил слушания по делу о "долге" президента-беглеца Виктора Януковича перед Россией. Вскоре начнется работа над подготовкой решения.
Суд заслушал последние объяснения Украины в поддержку позиции о том, что еврооблигации на сумму 3 миллиарда долларов выпустили в 2013 году в результате принуждения. Осуществляла его Россия.
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Украина последовательно утверждала, что в результате угроз и актов как экономической, так и военной агрессии со стороны России, Украину лишили права выбора. Поэтому она в конце концов заключила соглашения по выпуску еврооблигаций,
– рассказали в Минфине.
Что требует Украина
- Признать выпуск облигаций недействительным;
- или остановить судебное производство, если английский суд посчитает, что по процессуальным основаниям не имеет возможности рассмотреть аргументы линии защиты Украины.
Кстати, именно такую позицию высказал английский апелляционный суд в решении от сентября 2018 года.
Что известно о "долге Януковича"
- В декабре 2013 года глава Кремля Владимир Путин и Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 миллиардов долларов через размещение украинских ценных бумаг.
- Облигации на 3 миллиарда долларов разместили на Ирландской фондовой бирже, а тогда их выкупила Россия.
- В 2015 году Украина договаривалась о реструктуризации этих евробондов, однако Кремль согласия не дал.
- Срок их погашения был 20 декабря 2015 года. Тогда Кабинет Министров ввел мораторий на выплату 3 миллиардов долларов по еврооблигациям.
- В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Верховный суд Лондона о взыскании долга, а в мае Украина направила документы для своей защиты.