51 гривна штрафа: суд наказал парня, который в центре Львова слушал песни Лепса

Во Львове суд оштрафовал одессита Лукьяна Зайцева за мелкое хулиганство. Парень набросился с кулаками на журналиста, сделавшего ему замечание за громкую песню Лепса.

20-летнего одессита Лукьяна Зайцева признали виновным в мелком хулиганстве. Галицкий районный суд назначил ему штраф – 51 гривна. Кроме того, парень должен оплатить 537 гривен судебных издержек. Самого обвиняемого на судебном заседании не было. За ним остается право на апелляцию. 24 Канал напоминает детали инцидента.

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Что случилось

Инцидент произошел еще 7 мая. Журналиста Романа Гурского разозлила российская музыка, громко звучавшая из автомобиля Range Rover. И не какая-нибудь, а Григория Лепса, артиста, публично поддержавшего российскую агрессию.

Тогда журналист не стерпел. Взяв с собой телефон с включенной камерой, он подошел к автомобилю и поинтересовался у его пассажиров, считают ли они, что слушать российскую музыку сейчас – это нормально.

В авто находились трое молодых ребят. Один из них, сидевший на переднем пассажирском сиденье, попытался выхватить у журналиста телефон, а затем – ударить его в лицо.

Свои действия молодой человек сопровождал российской бранью. Гурский не растерялся – вызвал патрульных, однако нарушители быстро нажали на газ и скрылись. А журналист отправился в полицию писать заявление о хулиганстве.

Впрочем, на этом история не кончилась. Благодаря широкой огласке 8 мая этот же автомобиль остановили патрульные.

Один из участников схватки даже записал видеообращение, в котором извинился за свое поведение: агрессию и российскую музыку. Им оказался 20-летний одессит Лукьян Зайцев. Он признал, что его действия не подходят мужчине, который "живет в Украине и общается на украинском языке", и сообщил, что едет в полицию писать объяснительную.

Российские песни в Украине после начала вторжения