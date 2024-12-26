Суд избрал меру пресечения заместителю мэра Яворова Денеге: когда решение вынесут Доманскому
Печерский суд Киева 26 декабря избрал меру пресечения для заместителя городского головы Яворова Виталия Денеги. Заседание в отношении депутата Львовского облсовета Владимира Доманского состоится днем позже.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Обоих чиновников подозревают в мошенничестве на тендерных закупках.
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Какую меру пресечения избрали Виталию Денеге
Суд постановил взять Виталия Денегу под стражу на два месяца с правом залога в размере 908 400 гривен. Мера пресечения продлится до 25 февраля.
Следователи обнаружили у заместителя городского головы Яворова 109 тысяч гривен. Сам Денега во время судебного заседания объяснил, что деньги были в упакованном пакете, который к нему "занес товарищ, человек, которую я знаю давно".
По словам заместителя городского головы Яворова, пакет он "не брал в руки", а также "не владел информацией, что в этом пакете".
Заседание по избранию меры пресечения для депутата Львовского областного совета Владимира Доманского суд перенес на пятницу, 27 декабря.
Стоит отметить, что Виталию Денеге и Владимиру Доманскому правоохранители сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана в условиях военного положения, по предварительному сговору, в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
К слову, ГБР 24 декабря задержало экс-главу Брюховичей Владимира Доманского и заместителя мэра Яворова Виталия Денегу. Одного из них взяли, когда тот пытался смыть пачку с долларами в унитаз.