Суд избрал меру пресечения заместителю мэра Яворова Денеге: когда решение вынесут Доманскому

Печерский суд Киева 26 декабря избрал меру пресечения для заместителя городского головы Яворова Виталия Денеги. Заседание в отношении депутата Львовского облсовета Владимира Доманского состоится днем позже.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Обоих чиновников подозревают в мошенничестве на тендерных закупках.

К теме Пытался слить пачки долларов в унитаз: ГБР задержало бывшего главу Брюховичей Доманского

Какую меру пресечения избрали Виталию Денеге

Суд постановил взять Виталия Денегу под стражу на два месяца с правом залога в размере 908 400 гривен. Мера пресечения продлится до 25 февраля.

Следователи обнаружили у заместителя городского головы Яворова 109 тысяч гривен. Сам Денега во время судебного заседания объяснил, что деньги были в упакованном пакете, который к нему "занес товарищ, человек, которую я знаю давно".

По словам заместителя городского головы Яворова, пакет он "не брал в руки", а также "не владел информацией, что в этом пакете".

Заседание по избранию меры пресечения для депутата Львовского областного совета Владимира Доманского суд перенес на пятницу, 27 декабря.

Стоит отметить, что Виталию Денеге и Владимиру Доманскому правоохранители сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана в условиях военного положения, по предварительному сговору, в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

К слову, ГБР 24 декабря задержало экс-главу Брюховичей Владимира Доманского и заместителя мэра Яворова Виталия Денегу. Одного из них взяли, когда тот пытался смыть пачку с долларами в унитаз.