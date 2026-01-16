Адвокат предупредил суд о возможных зарубежных поездках Тимошенко в январе и феврале

Юлия Тимошенко в январе и феврале собиралась поехать за границу в рабочие командировки. Теперь, когда суд избрал для народного депутата меру пресечения, защита просит учесть эту потребность.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова адвоката Николая Титаренко во время заседания суда.

Что сказал защитник Юлии Тимошенко в суде?

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подозревается в предложении предоставления взятки за голосование в Верховной Раде. 16 января Высший антикоррупционный суд провел заседание по делу Тимошенко.

Но защита отмечает, что к материалам дела следует приобщить документы, подтверждающие потребность в выезде Юлии Тимошенко в США и другие страны для участия в мероприятиях. Ей якобы нужно выехать из Украины дважды: в январе и феврале. Однако из-за ходатайства в суд об избрании меры пресечения Тимошенко не сможет посетить запланированные мероприятия.

Судья принял во внимание эту потребность и спросил, когда будут эти мероприятия. Адвокат ответил, что не в ближайшее время. Тогда суд дал ответ на просьбу защиты Юлии Тимошенко.

Тогда давайте сначала решим вопрос об избрании меры, а тогда уже будем видеть. Потому что еще никто никакого решения не принял,

– отметил судья.

Отметим! Высший антикоррупционный суд планировал избрать Тимошенко меру пресечения в виде денежного залога – 50 миллионов гривен. Сама нардеп говорит, что все записи, которые якобы доказывают ее вину, являются сфальсифицированными.

Что предшествовало?