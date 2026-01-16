Про це пише 24 Канал з посиланням на слова адвоката Миколи Титаренка під час засідання суду.

Що сказав захисник Юлії Тимошенко в суді?

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко підозрюється в пропозиції наданні хабаря за голосування у Верховній Раді. 16 січня Вищий антикорупційний суд провів засідання у справі Тимошенко.

Але захист зазначає, що до матеріалів справи варто долучити документи, які підтверджують потребу у виїзді Юлії Тимошенко до США та інших країн для участі в заходах. Їй нібито потрібно виїхати з України двічі: в січні та лютому. Однак через клопотання до суду про обрання запобіжного заходу Тимошенко не зможе відвідати заплановані заходи.

Суддя взяв до уваги цю потребу й запитав, коли будуть ці заходи. Адвокат відповів, що не найближчим часом. Тоді суд дав відповідь на прохання захисту Юлії Тимошенко.

Тоді давайте спершу вирішимо питання щодо обрання запобіжного, а тоді вже будемо бачити. Бо ще ніхто ніякого рішення не ухвалив,
– зазначив суддя.

Зазначимо! Вищий антикорупційний суд планував обрати Тимошенко запобіжний захід у вигляді грошової застави – 50 мільйонів гривень. Сама нардепка каже, що всі записи, які нібито доводять її провину, є сфальсифікованими.

Що передувало?

  • НАБУ та САП 14 січня провели обшуки в офісі парламентської фракції "Батьківщина", яку очолює Юлія Тимошенко, і вручили їй підозру у спробі організувати підкуп народних депутатів для певних голосувань. Це стало першим публічним кроком розслідування цієї кримінальної справи.

  • Юлія Тимошенко заявила, що напередодні судового розгляду її банківські рахунки заблокували, тому вона не зможе внести заставу, як планувала.

  • 16 січня пройшов суд щодо запобіжного заходу для Тимошенко. Так суд визначив, що вона має сплатити понад 33 мільйони 280 тисяч гривень. Також вона має носити електронний браслет.

  • Юлія Тимошенко за рішенням суду тимчасово не може виїжджати з Київської області, має повідомляти суд про зміну місця проживання чи роботи, повинна здати закордонні паспорти та має утримуватися від спілкування з частиною народних депутатів.

  • Тимошенко заявила, що нардеп Ігор Копитін співпрацював з НАБУ проти неї.