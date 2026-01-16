Про це пише 24 Канал з посиланням на слова адвоката Миколи Титаренка під час засідання суду.

Дивіться також Королева популізму, газові кабальні угоди з Росією і "Пропало всьо": велика біографія Юлії Тимошенко

Що сказав захисник Юлії Тимошенко в суді?

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко підозрюється в пропозиції наданні хабаря за голосування у Верховній Раді. 16 січня Вищий антикорупційний суд провів засідання у справі Тимошенко.

Але захист зазначає, що до матеріалів справи варто долучити документи, які підтверджують потребу у виїзді Юлії Тимошенко до США та інших країн для участі в заходах. Їй нібито потрібно виїхати з України двічі: в січні та лютому. Однак через клопотання до суду про обрання запобіжного заходу Тимошенко не зможе відвідати заплановані заходи.

Суддя взяв до уваги цю потребу й запитав, коли будуть ці заходи. Адвокат відповів, що не найближчим часом. Тоді суд дав відповідь на прохання захисту Юлії Тимошенко.

Тоді давайте спершу вирішимо питання щодо обрання запобіжного, а тоді вже будемо бачити. Бо ще ніхто ніякого рішення не ухвалив,

– зазначив суддя.

Зазначимо! Вищий антикорупційний суд планував обрати Тимошенко запобіжний захід у вигляді грошової застави – 50 мільйонів гривень. Сама нардепка каже, що всі записи, які нібито доводять її провину, є сфальсифікованими.

Що передувало?