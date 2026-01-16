Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова адвоката Николая Титаренко во время заседания суда.

Что сказал защитник Юлии Тимошенко в суде?

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подозревается в предложении предоставления взятки за голосование в Верховной Раде. 16 января Высший антикоррупционный суд провел заседание по делу Тимошенко.

Но защита отмечает, что к материалам дела следует приобщить документы, подтверждающие потребность в выезде Юлии Тимошенко в США и другие страны для участия в мероприятиях. Ей якобы нужно выехать из Украины дважды: в январе и феврале. Однако из-за ходатайства в суд об избрании меры пресечения Тимошенко не сможет посетить запланированные мероприятия.

Судья принял во внимание эту потребность и спросил, когда будут эти мероприятия. Адвокат ответил, что не в ближайшее время. Тогда суд дал ответ на просьбу защиты Юлии Тимошенко.

Тогда давайте сначала решим вопрос об избрании меры, а тогда уже будем видеть. Потому что еще никто никакого решения не принял,
– отметил судья.

Отметим! Высший антикоррупционный суд планировал избрать Тимошенко меру пресечения в виде денежного залога – 50 миллионов гривен. Сама нардеп говорит, что все записи, которые якобы доказывают ее вину, являются сфальсифицированными.

Что предшествовало?

  • НАБУ и САП 14 января провели обыски в офисе парламентской фракции "Батькивщина", которую возглавляет Юлия Тимошенко, и вручили ей подозрение в попытке организовать подкуп народных депутатов для определенных голосований. Это стало первым публичным шагом расследования этого уголовного дела.

  • Юлия Тимошенко заявила, что накануне судебного разбирательства ееее банковские счета заблокировали, поэтому она не сможет внести залог, как планировала.

  • 16 января прошел суд по меры пресечения для Тимошенко. Так суд определил, что она должна уплатить более 33 миллионов 280 тысяч гривен. Также она должна носить электронный браслет.

  • Юлия Тимошенко по решению суда временно не может выезжать из Киевской области, должна сообщать суду об изменении места жительства или работы, должна сдать загранпаспорта и должна воздерживаться от общения с частью народных депутатов.

  • Тимошенко заявила, что нардеп Игорь Копытин сотрудничал с НАБУ против нее.