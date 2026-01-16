Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова адвоката Николая Титаренко во время заседания суда.
Что сказал защитник Юлии Тимошенко в суде?
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подозревается в предложении предоставления взятки за голосование в Верховной Раде. 16 января Высший антикоррупционный суд провел заседание по делу Тимошенко.
Но защита отмечает, что к материалам дела следует приобщить документы, подтверждающие потребность в выезде Юлии Тимошенко в США и другие страны для участия в мероприятиях. Ей якобы нужно выехать из Украины дважды: в январе и феврале. Однако из-за ходатайства в суд об избрании меры пресечения Тимошенко не сможет посетить запланированные мероприятия.
Судья принял во внимание эту потребность и спросил, когда будут эти мероприятия. Адвокат ответил, что не в ближайшее время. Тогда суд дал ответ на просьбу защиты Юлии Тимошенко.
Тогда давайте сначала решим вопрос об избрании меры, а тогда уже будем видеть. Потому что еще никто никакого решения не принял,
– отметил судья.
Отметим! Высший антикоррупционный суд планировал избрать Тимошенко меру пресечения в виде денежного залога – 50 миллионов гривен. Сама нардеп говорит, что все записи, которые якобы доказывают ее вину, являются сфальсифицированными.
Что предшествовало?
НАБУ и САП 14 января провели обыски в офисе парламентской фракции "Батькивщина", которую возглавляет Юлия Тимошенко, и вручили ей подозрение в попытке организовать подкуп народных депутатов для определенных голосований. Это стало первым публичным шагом расследования этого уголовного дела.
Юлия Тимошенко заявила, что накануне судебного разбирательства ееее банковские счета заблокировали, поэтому она не сможет внести залог, как планировала.
16 января прошел суд по меры пресечения для Тимошенко. Так суд определил, что она должна уплатить более 33 миллионов 280 тысяч гривен. Также она должна носить электронный браслет.
Юлия Тимошенко по решению суда временно не может выезжать из Киевской области, должна сообщать суду об изменении места жительства или работы, должна сдать загранпаспорта и должна воздерживаться от общения с частью народных депутатов.
Тимошенко заявила, что нардеп Игорь Копытин сотрудничал с НАБУ против нее.