Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова адвоката Николая Титаренко во время заседания суда.

Что сказал защитник Юлии Тимошенко в суде?

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подозревается в предложении предоставления взятки за голосование в Верховной Раде. 16 января Высший антикоррупционный суд провел заседание по делу Тимошенко.

Но защита отмечает, что к материалам дела следует приобщить документы, подтверждающие потребность в выезде Юлии Тимошенко в США и другие страны для участия в мероприятиях. Ей якобы нужно выехать из Украины дважды: в январе и феврале. Однако из-за ходатайства в суд об избрании меры пресечения Тимошенко не сможет посетить запланированные мероприятия.

Судья принял во внимание эту потребность и спросил, когда будут эти мероприятия. Адвокат ответил, что не в ближайшее время. Тогда суд дал ответ на просьбу защиты Юлии Тимошенко.

Тогда давайте сначала решим вопрос об избрании меры, а тогда уже будем видеть. Потому что еще никто никакого решения не принял,

– отметил судья.

Отметим! Высший антикоррупционный суд планировал избрать Тимошенко меру пресечения в виде денежного залога – 50 миллионов гривен. Сама нардеп говорит, что все записи, которые якобы доказывают ее вину, являются сфальсифицированными.

Что предшествовало?