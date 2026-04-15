ВАКС разрешил Тимошенко разово поехать за границу: куда и на сколько

Высший антикоррупционный суд разрешил разовый выезд за границу Юлии Тимошенко, которую подозревают в предложении взятки народным депутатам. Политик примет участие в международном мероприятии в Хорватии.

Об этом пишет Центр противодействия коррупции.

К теме "Пропало все": новая прическа Тимошенко вызвала шквал обсуждения в сети

Почему ВАКС разрешил Тимошенко поехать за границу?

Следственный судья ВАКС частично учел ходатайство защиты изменить меру пресечения и разрешил выезд за границу Юлии Тимошенко для участия в международном мероприятии в Хорватии. Это разрешение лидеру "Батькивщины" выдали после распоряжения председателя Верховной Рады.



Командировка политика продлится с 27 апреля по 3 мая. По возвращении у Тимошенко будет три дня, чтобы вернуть свой загранпаспорт на хранение.



Во время выступления Тимошенко отметила, что на мероприятии будут представители 65 стран и она будет иметь возможность "помочь Украине со своими связями".



Лидер "Батькивщины" также отметила, что "никогда в жизни, ни под каким давлением репрессий не оставит Украину и не будет скрываться".

Позже Тимошенко прокомментировала решение ВАКС у себя на фейсбук-странице.

Буду иметь возможность представить Украину на важной международной встрече. Как всегда, буду говорить с нашими партнерами о приоритетном для нашей страны – защита, поддержку и национальные интересы. Детали – позже,

– написала политик.

Что известно о деле Юлии Тимошенко и ее подозрении во взятке?