Жительница Черкасс, предлагавшая врагу бомбить родной город, загремела за решетку на 10 лет
Источник:18000
Приднепровский районный суд вынес приговор по делу Татьяны Дробот, призывавшей россиян бомбить Черкассы. Женщину приговорили к 10 годам за решеткой.
В начале апреля черкасчанку Татьяну Дробот обвинили в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Суд рассматривал дело более полугода.
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Призвала бомбить фортификационные сооружения Черкасс
Согласно материалам дела, в начале марта женщина переслала своей сестре, проживающей в России, а также двум своим подругам фотографии фортификационных сооружений в центре Черкасс. После чего предложила россиянам бомбить их.
Кроме того, женщина распространяла в социальной сети "Одноклассники" информацию, оправдывающую захват украинских городов. В частности, хвасталась российским флагом над Новой Каховкой.
Приговорили к 10 годам за решеткой
Суд вынес приговор Дробот в виде лишения свободы на 10 лет. Женщина признала вину в инкриминируемых ей преступлениях и искренне раскаялась, что было учтено при определении наказания.
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