"Дерзко и без сожаления": во время вручения подозрения Тищенко уничтожил 2 мобильных телефона

25 июня 2024, 19:42
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Николаю Тищенко 25 июня суд избирает меру пресечения по делу о незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Во время вручения подозрения нардеп уничтожил два своих мобильных телефона.

Об этом во время судебного заседания по делу Николая Тищенко рассказал прокурор. Он отметил, что это произошло "дерзко и без сожаления", передает 24 Канал.

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Тищенко "дерзко и без сожаления" уничтожил два своих телефона

По словам прокурора, Тищенко своим поступком с уничтожением мобильных телефонов мог повредить имущество суда, а также навредить присутствующим в зале заседания.

Также прокурор рассказал, что когда Николаю Тищенко вручали подозрение, то он отказывался доверять понятым и "устроил им допрос".

Филигранно и артистично,
– сказал прокурор о попытке Тищенко манипулировать мнением общества.

Правоохранитель также выразил обеспокоенность, что народный депутат может сбежать из Украины или продолжать нарушать законодательство. Поэтому он призвал судей быть к нему строже с избранием меры пресечения.

Прокурор также попросил, чтобы мера пресечения для народного депутата содержала:

  • круглосуточный домашний арест;
  • запрет на выезд за пределы населенного пункта, где Николай Тищенко зарегистрирован;
  • изъятие загранпаспорта;
  • ношение электронного браслета.

Ранее в Государственном бюро расследований отреагировали на уничтожение телефона Николаем Тищенко. Пресс-секретарь бюро Татьяна Сапьян отметила, что это никоим образом не поможет избежать ответственности, ведь правоохранители планируют провести экспертизу разбитого телефона Тищенко, чтобы получить информацию, которая может быть полезной для следствия.

Автор: Владислав Кравцов