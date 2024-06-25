"Дерзко и без сожаления": во время вручения подозрения Тищенко уничтожил 2 мобильных телефона

Николаю Тищенко 25 июня суд избирает меру пресечения по делу о незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Во время вручения подозрения нардеп уничтожил два своих мобильных телефона.

Об этом во время судебного заседания по делу Николая Тищенко рассказал прокурор. Он отметил, что это произошло "дерзко и без сожаления", передает 24 Канал.

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Тищенко "дерзко и без сожаления" уничтожил два своих телефона

По словам прокурора, Тищенко своим поступком с уничтожением мобильных телефонов мог повредить имущество суда, а также навредить присутствующим в зале заседания.

Также прокурор рассказал, что когда Николаю Тищенко вручали подозрение, то он отказывался доверять понятым и "устроил им допрос".

Филигранно и артистично,

– сказал прокурор о попытке Тищенко манипулировать мнением общества.

Правоохранитель также выразил обеспокоенность, что народный депутат может сбежать из Украины или продолжать нарушать законодательство. Поэтому он призвал судей быть к нему строже с избранием меры пресечения.

Прокурор также попросил, чтобы мера пресечения для народного депутата содержала:

круглосуточный домашний арест;

запрет на выезд за пределы населенного пункта, где Николай Тищенко зарегистрирован;

изъятие загранпаспорта;

ношение электронного браслета.

Ранее в Государственном бюро расследований отреагировали на уничтожение телефона Николаем Тищенко. Пресс-секретарь бюро Татьяна Сапьян отметила, что это никоим образом не поможет избежать ответственности, ведь правоохранители планируют провести экспертизу разбитого телефона Тищенко, чтобы получить информацию, которая может быть полезной для следствия.