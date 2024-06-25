Не смешно, я их зарабатывал 30 лет, – Тищенко жаловался, что просил у следствия оставить деньги

Николай Тищенко продолжает выдавать интересные заявления на судебном заседании по обвинению его по делу незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре. На этот раз нардеп пожаловался на изъятие у него денег следствием.

В суде Николай Тищенко также сказал, что, мол, он не будет иметь денег на свою дальнейшую жизнь. При этом журналисты заметили у народного депутата одежду на около 110 тысяч гривен.

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Тищенко жаловался, что у него изъяло деньги следствие

Народный депутат во время судебного заседания жаловался, что он просил следователей, которые обнаружили у него пачки денег, оставить ему их, ведь без этих средств нардепу "не на что будет жить".

И это не смешно. Я их зарабатывал 30 лет, вот этими руками. И ни у кого ничего не взял,

– сказал Тищенко.

Он отметил, что, мол, так же зарабатывал деньги его отец и он "идет по его стопам".

Тищенко в суде жаловался о деньгах, которые у него изъяло следствие: смотрите видео

После этого народный депутат выдал новый "перл" во время судебного заседания. Тищенко сказал, что "коррупционеры должны бояться нас с вами", и при этом добавил, что "нас с вами вообще никто не должен бояться".

Нардеп выдал интересный "перл" во время судебного заседания: смотрите видео

У нардепа в суде заметили "лук" на более 110 тысяч гривен

В телеграм-канале Herley Quinn заявили, что на объявление меры пресечения Николай Тищенко пришел в брендовой одежде, стоимость которой достигает не менее 110 тысяч гривен.

По данным авторов канала, поло, которое было на нардепе, от бренда Prada стоило ему 4,7 тысячи гривен. Цена на сайте на фото, которое опубликовали в канале, указана со скидкой, поэтому, вероятно, Тищенко приобрел поло еще тогда, когда оно стоило 125 долларов США.

Неожиданным стало то, что народный депутат был замечен в титановых часах с солнечной батареей от Garmin стоимостью 44 990 гривен. Еще более поразительным стало обнаружение обуви – пары светлых замшевых лоферов Loro Piana стоимостью 59 871 грн.

В чем пришел Тищенко на судебное заседание / Фото из телеграм-канала Harley Quinn

Николай Тищенко спутал суд с парижской неделей моды. Часы немного скромнее, чем те, которые фотографировали ГБР, и футболка на скидке,

– иронично написали в телеграм-канале Harley Quinn.

Ранее во время обыска у Николая Тищенко обнаружили часы стоимостью более 2 миллионов гривен. Речь идет о часах фирмы Audemars Piguet.

Кроме того, правоохранители в доме Тищенко обнаружили большую сумму наличных денег в иностранной валюте. Часть денег нардеп держал в пакете и коробке.