Суд в Тбилиси продлил заключение Михеила Саакашвили на 4,5 года. Его обвиняют в незаконном пересечении границы.

Суммарно Саакашвили приговорили к 12,5 годам заключения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Какой приговор суд избрал Саакашвили

Суд в Тбилиси приговорил бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили к дополнительным 4,5 годам лишения свободы, признав его виновным в незаконном пересечении грузинской границы.

Как сообщает грузинская служба "Радио Свобода", суммарный срок заключения политика теперь составляет 12,5 года.

Ранее, 12 марта, Саакашвили получил приговор – 9 лет лишения свободы за "хищение государственных средств в крупных размерах". Сам политик отвергает обвинения, считая дело политически мотивированным.

К слову, политолог Гела Васадзе считает, что российские спецслужбы провели специальную операцию для ареста Михеила Саакашвили в Грузии. Эта операция была одной из ключевых перед полномасштабным вторжением России в Украину.

Он выразил надежду, что в будущем СБУ проведет тщательное расследование преступления в отношении Саакашвили. Найдет всех виновников, которые, по его мнению, есть в Украине и накажет публично.