Тищенко после судебного заседания показал журналистам сало и чеснок

В пятницу, 3 июля, в Киеве состоялось судебное заседание, на котором выбирали меру пресечения для Николая Тищенко. По его окончании политик показал присутствующим сало с чесноком.

Об этом сообщило "Радио Свобода".

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Что произошло на заседании?

Суд избрал Тищенко меру пресечения и залог в размере 10 миллионов гривен. Журналисты, присутствовавшие на процессе, обратились к подсудимому за комментарием.

Нардеп отказался поделиться своими мыслями, зато заявил, что может поделиться только салом. На замечание журналистов, что сейчас оно является второстепенным, депутат возразил.

"Сало – это всегда главное",

– заявил Тищенко.

Также он показал остатки своих скромных запасов, принесенных на судебное заседание. Помимо сала у политика был чеснок, которым он размахивал перед журналистами и угрожал коррупционерам.

Николай Тищенко показал в суде сало и чеснок: смотрите видео

Суд над Тищенко: что известно?

Николай Тищенко получил меру пресечения. Он не может покидать пределы Киева без разрешения детектива, прокурора и суда, должен сообщать об изменении места жительства и работы и носить электронный браслет.

Сторона обвинения настаивала на аресте Тищенко – прокурор просил о содержании под стражей с альтернативой залога в размере более 19 миллионов гривен. В свою очередь, защита народного депутата настаивала на более мягкой мере пресечения, в частности в виде поручительства. Несколько коллег народного депутата заявляли о готовности поддержать коллегу.