"Врачи запретили нервничать": Борисов попытался объяснить, почему его не нужно арестовывать
На днях бывшему одесскому военкому Евгению Борисову сотрудники ГБР объявили о подозрении, а 25 июля его привезли в Печерский суд Киева, где будут выбирать меру пресечения. Во время судебного заседания Борисов попросил избрать меру пресечения без ограничения свободы.
А прокуроры в свою очередь просят о высшей степени меры пресечения – содержании под стражей без права внесения залога. Отметим, что экс-военком подозревается в махинациях во время призыва военнообязанных, из-за чего он может получить тюремное заключение на 12 лет, сообщает 24 Канал.
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"Для меня это смерть"
Однако сам Борисов убеждает, что из-за состояния здоровья оказаться за решеткой не может. По его словам, арест для него тождественен смерти из-за того, что у него плохое состояние здоровья. Мол, в любой момент может оборваться тромб.
Также он заявил, что врачи прописали ему не только не подвергать свое тело физическим нагрузкам, но и беречь нервы. Однако сейчас он "не может не беспокоиться". Реабилитация же нужна ему в течение двух-трех месяцев.
Для меня это смерть, я сразу говорю. … У меня в выписке написано, что у меня в любой момент может… оборваться тромб,
– заявил Евгений Борисов.
Также во время судебного заседания Борисов подчеркнул, что "чтобы выжить, должен пить таблетки. Дорогие. Иначе умрет".
Экс-военком просит меру пресечения без ограничения свободы: видео
В Турцию ездил тоже из-за состояния здоровья
Кроме того, во время судебного заседания Евгений Борисов объяснил свой выезд в Турцию. Мол, он якобы получил разрешение и поехал в другое государство на обследование хирурга.
При этом средства на такую поездку он выделил из собственного кармана. Однако откуда у него они были – не объяснил.
Судебное заседание по делу Евгения Борисова / Валентина Полищук
Что известно о деле Евгения Борисова: коротко
- Против экс-военкома, бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, правоохранители возбудили дело по факту злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.
- Он за денежное вознаграждение мог давать указания подчиненным по поводу того, кого из военнообязанных не призывать во время общей мобилизации.
- Также ГБР проверяет информацию в СМИ о состояниях должностного лица, которые не соответствуют его заработку. В частности, ранее экс-нардеп Игорь Мосийчук предъявил обвинение, что Борисов имеет виллу в испанском городе Марбелья стоимостью 3 миллиона 950 тысяч евро, которая записана на его тещу, а также другую недвижимость.