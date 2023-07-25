"Врачи запретили нервничать": Борисов попытался объяснить, почему его не нужно арестовывать

На днях бывшему одесскому военкому Евгению Борисову сотрудники ГБР объявили о подозрении, а 25 июля его привезли в Печерский суд Киева, где будут выбирать меру пресечения. Во время судебного заседания Борисов попросил избрать меру пресечения без ограничения свободы.

А прокуроры в свою очередь просят о высшей степени меры пресечения – содержании под стражей без права внесения залога. Отметим, что экс-военком подозревается в махинациях во время призыва военнообязанных, из-за чего он может получить тюремное заключение на 12 лет, сообщает 24 Канал.

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"Для меня это смерть"

Однако сам Борисов убеждает, что из-за состояния здоровья оказаться за решеткой не может. По его словам, арест для него тождественен смерти из-за того, что у него плохое состояние здоровья. Мол, в любой момент может оборваться тромб.

Также он заявил, что врачи прописали ему не только не подвергать свое тело физическим нагрузкам, но и беречь нервы. Однако сейчас он "не может не беспокоиться". Реабилитация же нужна ему в течение двух-трех месяцев.

Для меня это смерть, я сразу говорю. … У меня в выписке написано, что у меня в любой момент может… оборваться тромб,

– заявил Евгений Борисов.

Также во время судебного заседания Борисов подчеркнул, что "чтобы выжить, должен пить таблетки. Дорогие. Иначе умрет".

Экс-военком просит меру пресечения без ограничения свободы: видео

В Турцию ездил тоже из-за состояния здоровья

Кроме того, во время судебного заседания Евгений Борисов объяснил свой выезд в Турцию. Мол, он якобы получил разрешение и поехал в другое государство на обследование хирурга.

При этом средства на такую поездку он выделил из собственного кармана. Однако откуда у него они были – не объяснил.

Судебное заседание по делу Евгения Борисова / Валентина Полищук

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