Об этом 24 Каналу рассказала правозащитница, координатор Медийной инициативы по правам человека Татьяна Катриченко. По ее словам, наших людей можно обменять даже после суда и приговора.
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Судят за то, что защищали свою страну
В 2022 году Россия признала "Азов" "террористической организацией". Поэтому, оккупанты устроили судилище над всеми, независимо от звания и должности, принадлежащих к этому подразделению.
Они расследуют их якобы причастность к гибели гражданских в Мариуполе и используют это как метод давления на наше государство. Кроме этого, они судят людей за то, что они защищали свою страну,
– заявила Катриченко.
В то же время, эти процессы и приговоры не влияют на обмен, ведь Украина не признает их. На обмен могут попасть и те, кого в России незаконно осудили – такие случаи были в прошлом году.
Пленных держат в бесчеловечных условиях
Правозащитница рассказала, что россияне разбрасывают наших пленных по всей территории своей страны. Они содержатся в очень плохих условиях: на них оказывается физическое и психологическое давление.
"Часто проводят судебные процессы над отдельными военнослужащими, где наших военных обвиняют в военных преступлениях: убийствах гражданских и нападениях на невоенные объекты", – добавила она.
В то же время, на этих судебных заседаниях не присутствуют никакие международные организации, хотя суды открыты и, например, Красный Крест имеет возможность их посетить.
Что известно о суде над защитниками Мариуполя
- 15 июня начался суд над 22 украинскими военными, вышедшими из "Азовстали" в плен к россиянам в мае 2022 года. Им грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения.
- Под суд попало несколько гражданских и 8 женщин, которые были поварами в "Азове". Содержание в плену гражданских является еще одним военным преступлением россиян.
- В Офисе Президента в очередной раз отметили бездействия Международный Комитет Красного Креста.