Об этом 24 Каналу рассказала правозащитница, координатор Медийной инициативы по правам человека Татьяна Катриченко. По ее словам, наших людей можно обменять даже после суда и приговора.

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Судят за то, что защищали свою страну

В 2022 году Россия признала "Азов" "террористической организацией". Поэтому, оккупанты устроили судилище над всеми, независимо от звания и должности, принадлежащих к этому подразделению.

Они расследуют их якобы причастность к гибели гражданских в Мариуполе и используют это как метод давления на наше государство. Кроме этого, они судят людей за то, что они защищали свою страну,

– заявила Катриченко.

В то же время, эти процессы и приговоры не влияют на обмен, ведь Украина не признает их. На обмен могут попасть и те, кого в России незаконно осудили – такие случаи были в прошлом году.

Пленных держат в бесчеловечных условиях

Правозащитница рассказала, что россияне разбрасывают наших пленных по всей территории своей страны. Они содержатся в очень плохих условиях: на них оказывается физическое и психологическое давление.

"Часто проводят судебные процессы над отдельными военнослужащими, где наших военных обвиняют в военных преступлениях: убийствах гражданских и нападениях на невоенные объекты", – добавила она.

В то же время, на этих судебных заседаниях не присутствуют никакие международные организации, хотя суды открыты и, например, Красный Крест имеет возможность их посетить.

Что известно о суде над защитниками Мариуполя