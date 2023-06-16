Про це 24 Каналу розповіла правозахисниця, координаторка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко. За її словами, наших людей можна обміняти навіть після суду та так званого вироку.

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Судять за те, що захищали свою країну

У 2022 році Росія визнала "Азов" "терористичною організацією". Тому, окупанти влаштували судилище над усіма, незалежно від звання й посади, хто належить до цього підрозділу.

Вони розслідують їхню нібито причетність до загибелі цивільних у Маріуполі і використовують це, як метод тиску на нашу державу. Крім цього, вони судять людей за те, що вони захищали свою раїну,

– заявила Катриченко.

Водночас ці процеси та вироки не впливають на обмін, адже Україна не визнає їх. На обмін можуть потрапити й ті особи, яких в Росії незаконно засудили – такі випадки були минулого року.

Полонених тримають в нелюдських умовах

Правозахисниця розповіла, що росіяни розкидають наших полонених по всій території своєї країни. Вони утримуються в дуже поганих умовах: на них здійснюється фізичний та психологічний тиск.

"Часто проводять судові процеси над окремими військовослужбовцями, де наших військових звинувачують у воєнних злочинах: вбивствах цивільних та нападах на невійськові об’єкти", – додала вона.

Водночас на цих судових засіданнях не присутні жодні міжнародні організації, хоча суди відкриті й, наприклад, Червоний Хрест має можливість їх відвідати.

Що відомо про суд над захисниками Маріуполя