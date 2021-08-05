Суд наказал российского наемника, который обстреливал позиции ВСУ на Донбассе

Суд вынес вынес приговор пророссийскому боевику, который воевал против Украины на Донбассе. Мужчина проведет за решеткой 10 лет.

Материалы о нарушениях, совершенных злоумышленником, передала Служба безопасности Украины. Приговор уже вступил в законную силу.

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По данным СБУ, боевик из Донецкой области оказал вооруженное сопротивление силам АТО и ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.

Мужчину признали виновным по статьям о:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

участие в террористической группе или террористической организации.

Как задерживали боевика

Украинские контрразведчики задержали российского наемника в мае – на линии разграничения. Он собирал данные о подразделениях ВСУ. Выяснилось, что злоумышленник – уроженец Горловки. С 2016 года мужчина работал на оккупантов. Правоохранители нашли у него военный билет и удостоверение, выданное террористическими организациями.



Пророссийский боевик проведет 10 лет в тюрьме / Фото СБУ

Отметим, что перед судом вскоре предстанет пророссийский боевик, который готовил детей для службы в рядах оккупантов. Злоумышленника объявили в розыск.