Российские олигархи остались без гостиниц в Украине: суд постановил важное решение

Районный суд столицы наложил арест на ряд гостиниц, принадлежавших группе бизнесменов энергокомпании VS Energy. Копия соответствующего решения появилась у журналистов редакции "Схемы".

Еще в ноябре стало известно, что Служба безопасности пришла с обысками в здание компании VS Energy. Сегодня, 14 декабря, журналисты сообщили, что Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и арестовал 8 гостиниц, принадлежавших бизнесменам так называемой "лужниковской группы".

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На какие гостиницы наложили арест

СМИ отмечают, что судьи постановили наложить арест на уставный капитал с запретом отчуждения на следующие отели:

Premier Palace Hotel; Premier Hotel Rus; Premier Hotel Lybid; Premier Hotel Slavutych в Киеве;

Premier Hotel Dnister во Львове;

Premier Hotel Odessa в Одессе;

Premier Compass Hotel Oleksandriya в Александрии.

Кроме того, арест наложен на нежилые помещения комплекса "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" в Киеве.

По версии следствия эти гостиницы контролируют граждане враждебные государства Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин. Следует заметить, что они являются "лужниковской бандой", о которой часто пишут СМИ.

Что такое "лужниковская группа" Бабаков, Воеводин и Гинер – это троица российских бизнесменов, начинавших свою деятельность в 1993 году на рынке в Лужниках в Москве. Стоит вспомнить, что вместе с ними уже был покойным Максим Курочкин.

Фактически эти трое "предпринимателей" делали то, что "трясли" владельцев киосков, собирали "дань" – то есть крышивали бизнес. Также следует отметить, что лужниковцы поднялись на игорном бизнесе и затем начали скупать украинские энергетические компании.

Что постановил суд

Как сообщают расследователи, у суда были основания полагать, что "лужниковцы" незаконно завладели имуществом. Поэтому решение о его конфискации правомерно.

Следует упомянуть, что Бабаков является членом российской партии "Единая Россия". Расследование установило, что в период с 2001 по 2014 год он активно лоббировал интересы Кремля и своих приспешников. Гинер – "обеспечивал необходимые меры по финансированию противоправной деятельности группы", а Воеводин организовывал "силовое сопровождение процессов завладения активами".

По информации следствия, в 2017-2022 годах подконтрольное "лужниковцам" VS Energy облэнерго через фиктивные операции перечислило более 1,65 миллиарда гривен другим предприятиям. После этого, собственно, у бизнесменов появилось незаконное имущество.

Напомним, Президент Украины в октябре наложил санкции на многих русских олигархов и их компании. В списке был Бабаков.