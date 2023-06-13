Суд отказал УПЦ МП по иску о доступе и богослужении в Киево-Печерской лавре, – Ткаченко
Источник:Александр Ткаченко
Александр Ткаченко рассказал, что Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск Украинской православной церкви московского патриархата. Последняя хотела совершать богослужение в Киево-Печерской лавре.
Заседание прошло 13 июня 2023 года. Представителей мужского Монастыря УПЦ МП не было на заседании.
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Что известно об иске от УПЦ МП
Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований УПЦ МП. Последние судились с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", чтобы устранить препятствия для Украинской Православной Церкви Московского патриархата в пользовании имуществом. В частности, они хотели получить доступ к богослужению.
Есть первая, и верю, что не последняя, победа в суде в деле возвращения имущества Киево-Печерской лавры государству,
– заявил глава Минкульта.
Ткаченко также отметил, что представители Мужского Монастыря УПЦ МП не прибыли на заседание и подавали ходатайство о переносе. Однако суд отклонил их как необоснованные.
Что этому предшествовало
- Весной 2023 года завершился договор аренды УПЦ МП на пользование постройками Киево-Печерской лавры. До 29 марта священнослужители УПЦ МП должны были покинуть территорию Киево-Печерской лавры.
- Представители УПЦ МП перед этим вывозили вещи и иконы. Однако после 29 марта там начали собираться люди. Доходило даже до толкотни.
- Впоследствии УПЦ МП подала иск к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительным односторонний отказ от договора. Однако суд не поддержал просьбу церкви московского патриархата и не запретил их выселение из Лавры.