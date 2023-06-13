Суд отказал УПЦ МП по иску о доступе и богослужении в Киево-Печерской лавре, – Ткаченко

Александр Ткаченко рассказал, что Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск Украинской православной церкви московского патриархата. Последняя хотела совершать богослужение в Киево-Печерской лавре.

Заседание прошло 13 июня 2023 года. Представителей мужского Монастыря УПЦ МП не было на заседании.

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Что известно об иске от УПЦ МП

Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований УПЦ МП. Последние судились с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", чтобы устранить препятствия для Украинской Православной Церкви Московского патриархата в пользовании имуществом. В частности, они хотели получить доступ к богослужению.

Есть первая, и верю, что не последняя, победа в суде в деле возвращения имущества Киево-Печерской лавры государству,

– заявил глава Минкульта.

Ткаченко также отметил, что представители Мужского Монастыря УПЦ МП не прибыли на заседание и подавали ходатайство о переносе. Однако суд отклонил их как необоснованные.

Что этому предшествовало