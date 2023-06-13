Засідання відбулось 13 червня 2023 року. Представників чоловічого Монастиря УПЦ МП не було на засіданні.
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Що відомо про позов від УПЦ МП
Господарський суд Києва відмовив в задоволенні позовних вимог УПЦ МП. Останні позивались до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", щоб усунути перешкоди для Української Православної Церкви Московського патріархату в користуванні майном. Зокрема, вони хотіли отримати доступ здійснювати богослужіння.
Маємо першу, і вірю, що не останню, перемогу в суді у справі повернення майна Києво-Печерської лаври державі,
– заявив глава Мінкульту.
Ткаченко також зазначив, що представники Чоловічого Монастиря УПЦ МП не прибули на засідання та подавали клопотання про перенесення. Проте суд відхилив їх, як необґрунтовані.
Що цьому передувало
- Весною 2023 року завершився договір оренди УПЦ МП на користування будівлями Києво-Печерської лаври. До 29 березня священнослужителі УПЦ МП мали б покинути територію Києво-Печерської лаври.
- Представники УПЦ МП перед цим вивозили звідти речі та ікони. Проте після 29 березня там почали збиратись люди. Доходило навіть до штовханини.
- Згодом УПЦ МП подала позов до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсною односторонню відмову від договору. Однак суд не підтримав прохання церкви московського патріархату та не заборонив їхнє виселення з Лаври.