Засідання відбулось 13 червня 2023 року. Представників чоловічого Монастиря УПЦ МП не було на засіданні.

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Що відомо про позов від УПЦ МП

Господарський суд Києва відмовив в задоволенні позовних вимог УПЦ МП. Останні позивались до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", щоб усунути перешкоди для Української Православної Церкви Московського патріархату в користуванні майном. Зокрема, вони хотіли отримати доступ здійснювати богослужіння.

Маємо першу, і вірю, що не останню, перемогу в суді у справі повернення майна Києво-Печерської лаври державі,

– заявив глава Мінкульту.

Ткаченко також зазначив, що представники Чоловічого Монастиря УПЦ МП не прибули на засідання та подавали клопотання про перенесення. Проте суд відхилив їх, як необґрунтовані.

Що цьому передувало