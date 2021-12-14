Суд не страдает, – председатель ВАКС об отсутствии антикоррупционного прокурора

Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры не выбирают уже 15 месяцев. Однако судебная система от этого не страдает.

Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" высказала глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич. По ее словам, прокурор как процессуальный руководитель в уголовном производстве имеет самостоятельный независимый статус.

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Только по отдельным категориям ходатайств необходимо согласование руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры или генерального прокурора.

Поэтому суд не страдает, что сейчас исполняет обязанности Максим Александрович Грищук,

– подчеркнула Танасевич.

Она пояснила, что прокуроры как поддерживали обвинение в суде, так и продолжают его поддерживать.

Танасевич: Суд не чувствует отсутствия руководителя САП

С тех пор как бывший глава САП Назар Холодницкий написал заявление об отставке, его обязанности исполняет Максим Грищук

"Сама по себе система не страдает. Не имеют значения персоналии руководителей. В то же время имеет значение то, чтобы сама по себе структура работала как часовой механизм", – отметила руководитель ВАКС.

Суд, как она сказала, не чувствует отсутствия руководителя САП. Ведь прокуроры профессионально выполняют те обязанности, которые взяли на себя.

САП – без постоянного руководителя: что известно

В Украине примерно 15 месяцев отсутствует глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Конкурс на руководителя уже несколько раз срывали.

В Центре противодействия коррупции считают, что такая ситуация может грозить началом серьезного кризиса между нашим государством и США.

По мнению генпрокурора Ирины Венедиктовой, затягивание процесса происходит из-за субъективных факторов некоторых людей.

В конце ноября Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что до 2022 года судебную реформу все же реализуют.

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