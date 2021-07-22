Суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского по статье о госизмене
Шевченковский районный суд удовлетворил жалобу активистов "Движения сопротивления капитуляции" и обязал ГБР открыть дело против президента Владимира Зеленского. Украинского лидера хотят привлечь к ответственности по статье о государственной измене.
Теперь Государственное бюро расследований будет вынуждено открыть дело из-за срыва операции по задержанию вагнеровцев.
Важно Измены точно нет – Вениславский о том, боится ли ОП расследования о "вагнеровцах"
Заметим, что активисты 6 июля подали в ГБР заявление о совершении преступления в результате "слива спецоперации в отношении боевиков ЧВК "Вагнер". Однако следователи бюро так и не внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. После этого активисты были вынуждены подать заявление в суд.
Совместными усилиями мы добились промежуточного успеха. Впереди у нас много работы. "Движение сопротивления капитуляции" в дальнейшем держит дело на контроле. Двигаемся дальше,
– прокомментировали активисты.
Интересно, что они требуют открытия производства не только против президента Зеленского, но и против его окружения.
Дело вагнеровцев: главное
- В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 россиян. Впоследствии выяснилось, что они были боевиками ЧВК "Вагнер" и воевали на временно оккупированных территориях против Украины.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не отдаст задержанных бойцов Украине. В конце концов они попали в руки России.
- По информации СМИ, операцию по задержанию вагнеровцев спланировали украинские спецслужбы, но она провалилась из-за якобы "слива" из офиса Президента.