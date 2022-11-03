Подарки на 20 миллионов: суд обязал открыть дело против нардепки от "Слуг народа"

Центр противодействия коррупции обнаружил у народной депутатки от "Слуги народа" подарков почти на два десятка миллионов гривен. По документам их сделал отец, официальные доходы которого этого не разрешают.

Именно поэтому суд обязал Генеральную прокуратуру открыть дело против Ирины Аллахвердиевой. После этого производство должны быть переданы в НАБУ и САП, которые должны провести расследование и проверить факты.

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Против Аллахвердиевой должны открыть дело

Высший антикорсуд поддержал жалобу ЦБК и признал незаконным отказ руководителя Офиса генпрокурора Андрея Костина открыть дело относительно возможного незаконного обогащения депутата от "Слуги народа" Ирины Аллахвердиевой,

– сообщили в Центре противодействия коррупции.

Более того, определение Высшего антикоррупционного суда не подлежит обжалованию, а генеральный прокурор Андрей Костин обязан зарегистрировать дело и сообщить суду, что выполнил решение.

Миллионные подарки и часы с бриллиантами

В Центре противодействия коррупции обнаружили, что Ирина Аллахвердиева получила в подарок:

почти 20 миллионов гривен;

швейцарские часы за 310 тысяч гривен, которые инкрустированы 11 белыми бриллиантами.

Дарителем был ее отец, но из открытых данных следует, что его официальные доходы не могли делать такие подарки,

– говорится в сообщении.

Сама народная депутат 4 сентября внесла изменения в свою декларацию. В частности, она добавила, что получила подарки :

денежный – в размере 5,37 миллиона гривен;

наручные часы Defy Midnight, которые производит швейцарский производитель роскошных часов Zenith.

Согласно Единому государственному реестру деклараций, "слугу" 1 сентября обогатил подарками отец - Валерий Владимирович Сурин.

Что известно об Ирине Аллахвердиевой: коротко

44-летняя Ирина Аллахвердиева стала народным депутатом Верховной Рады 9 созыва 21 июля 2019 года. Она прошла в Раду под номером 116 в списках "Слуги народа".

Известно, что по образованию политика является экономисткой по бухгалтерскому учету и финансам. Она окончила государственную аграрную академию в Николаеве, откуда сама родом.

В родном городе работала заместитель директора по развитию в Николаевском филиале страховой компании "ИНГО Украина", впоследствии на аналогичной должности - в Николаевском городском страховом агентстве "Инкомстрах". После этого – директор Николаевской областной дирекции страховой компании "Уника".

В декларации за 2019 год указала сына. В собственности имела 50% квартиры на 63 квадрата в Николаеве, недостроенную квартиру в Грузии на 30 квадратов, а также землю площадью 77 тысяч 300 квадратов, часы Frederique Constant за 145 тысяч 800 гривен и авто Lexus за 504 тысячи гривен.

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