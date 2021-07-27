Суд оставил Антоненко под домашним арестом
Источник:"Судебная власть Украины"
Шевченковский райсуд Киева 27 июля оставил Андрея Антоненко под домашним арестом. Следующее судебное заседание назначено на 2 августа.
В ходатайстве защиты говорилось об изменении меры пресечения на личные обязательства
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Антоненко рассказал, что за время пребывания в СИЗО состояние его здоровья существенно ухудшилось. В частности, музыкант рассказал о "потерянных зубах и ухудшении зрения".
Суд разрешил Антоненко посещать врачей. Музыкант рассказал, что причиной плохого самочувствия стал нервное психологическое состояние. В частности, психологическое давление и плохие бытовые условия в СИЗО.
По словам Антоненко, во время заключения ему не оказывали медицинскую помощь. В СИЗО нет ни врача, ни фельдшера. В случае необходимости к людям просто вызвали скорую.
Домашний арест Антоненко: главное
- Андрея Антоненко подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремера, которое совершили в 2016 году.
- В СИЗО музыкант пробыл примерно 1,5 года.
- Мера пресечения Антоненко на круглосуточный домашний арест Шевченковский суд Киева изменил 30 апреля 2021.
- Свой выход из СИЗО музыкант назвал маленькой победой.