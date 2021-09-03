Суд оставил Семена Семенченко под стражей: пока он будет в СИЗО

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Семенченко. 3 сентября судья оставил без изменений постановление следственного судьи Соломенского районного суда.

Именно поэтому Семенченко будет находиться в СИЗО еще до 11 сентября включительно. Об этом сообщили в Киевском апелляционном суде.

Заметьте Семену Семенченко стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую

Суд оставил Семенченко под стражей

Коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу защиты на определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева. Она касалась замены круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей на 60 дней, то есть до 11 сентября 2021 года включительно.

По результатам апелляционного рассмотрения определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева за 26 июля 2021 оставлено без изменений. Апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения,

– говорится в сообщении суда.

Кстати, сам Семен Семенченко 2 сентября заявил, что ему стало плохо в зале суда. Именно поэтому в заседании делали перерыв.

Коротко о деле Семена Семенченко

СБУ прекратила деятельность "частной военной компании", учредителями которой являются Семенченко и "внештатный агент" НАБУ Евгений Шевченко. Это случилось в марте 2021 года.

24 марта фигурантам сообщили о подозрении в организации незаконной схемы ввоза военных запчастей из России. Фигуранты вину не признают.

26 марта Семенченко взяли под стражу, но из-за проблем со здоровьем отправили в больницу, а затем – снова в СИЗО.

В июле экс-командиру батальона "Донбасс" объявили новое подозрение по делу о ЧВК – о хранении огнестрельного оружия или боевых припасов по сговору группы лиц.