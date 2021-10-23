Суд оставил в СИЗО кандитата в нардепы на довыборах в Черкасской области
Источник:"Нацкорпус"
Печерский районный суд Киева отказался освобождать из СИЗО ветерана АТО Дмитрия Кухарчука. Ранее тот решил принять участие в досрочных выборах в парламент на Черкасщине.
Кухарчук обжалует меру пресечения
Ходатайство о необходимости содержания под стражей Кухарчука подал следователь. Так, подозреваемый пробудет в СИЗО до 20 декабря 2021 года.
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Адвокат Кухарчука Эдуард Вербинец назвал такое решение "незаконным и необъективным". Он пообещал обжаловать его в апелляционном суде.
Сегодня должно было быть единственное решение суда, а именно – отказ в удовлетворении ходатайства следователя. Согласно закону, следователь должен изложить обстоятельства, которые указывают на то, что мой подзащитный может препятствовать завершению досудебного следствия. Но дело в том, что следствию уже ничего не может препятствовать, потому что оно завершено и об этом объявлено,
– объяснил адвокат.
Он отметил, что юридического нормативного обоснования в удовлетворении ходатайства нет.Обратите внимание! Кухарчук является главой Черкасской областной организации "Национального корпуса". Находясь под арестом он решил принять участие в досрочных выборах в парламент по округу №197. О таком решении подозреваемого под стенами суда заявил его собрат.
В чем обвиняют Кухарчука
- 14 августа под Офисом Президента активисты Нацкорпуса организовали акцию "Нет – капитуляции!". Во время нее возникли столкновения с правоохранителями.
- В результате пострадали 8 полицейских, из-за чего открыли уголовное производство против Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша.
- Кухарчука обвинили в том, что он нанес удар рукой "по неопределенной части тела правоохранителя", который в результате получил химические ожоги глаз.