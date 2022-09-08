Пулеметчиков из псевдореспублики Луганщины, которые обстреливали позиции ВСУ на востоке – осудили

Предателям Украины не следует считать, что правосудие их не догонит. Так, правоохранители задержали двух боевиков из так называемой "ЛНР", а суд вынес им тюремные приговоры.

По материалам СБУ боевиков так называемой "лнр" в составе оккупационных группировок штурмовали украинские города в Луганской области.

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Что известно о боевиках

Обоих злоумышленников, имена которых СБУ не раскрывает, взяли в плен во время боевых действий на Востоке. Как выяснилось, они украинцы по происхождению.

Одним из пленных, который попал в руки ВСУ в мае этого года вблизи поселка Екатериновка Попаснянского района, оказался местный житель. Он в начале полномасштабного вторжения сам прибыл в пункт сбора "мобилизованных" на временно оккупированной территории Украины.

После мобилизации в так называемой "лнр" пошел воевать против Вооруженных Сил Украины пулеметчиком в составе так называемого "6 казачьего полка народной милиции лнр". В ходе проведения следственных действий злоумышленник пытался выдавать себя за принудительно мобилизованного гражданина россии.

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Второго предателя, которого осудили в Украине, пленили в августе вместе с семью другими участниками вражеской группировки во время боевых действий на Бахмутском направлении. Им оказался ранее судимый за наркопреступления житель Луганщины. В ряды так называемой "народной милиции лнр" он вступил еще в 2021 году, а с начала полномасштабной агрессии был назначен пулеметчиком в составе "2-го армейского корпуса" оккупационных группировок россии.

Он воевал против украинских войск в районах Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска и участвовал в разграблении захваченных предприятий и жилищ местных жителей.

Суд признал их виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 15 и 10 лет соответственно.

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К 15 годам лишения свободы приговорили боевика из квазиреспублики на Донбассе, воевавшего против подразделений АТО. После 24 февраля он охранял для оккупантов захваченные мосты в Запорожье.

Семья участников украинского телешоу "Меняю жену" из оккупированного Мелитополя пошла работать на российских военных. Когда оккупанты захватили город, жена пристроилась при украинском штабе мэра Ивана Федорова, но потом оказалось, что женщина была засланным казачком россиян.

СБУ разоблачила группу агентов врага, организатором которой была женщина из Мелитополя. Они занимались тем, что корректировали ракетные удары по Запорожью.

В Сумской области житель города сотрудничал со службами россии. В начале войны он "провел" в Киевскую область оккупантов, а вместе с ними 128 единиц техники врага.