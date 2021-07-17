Суд откроет правду о реальных намерениях России, – Офис генпрокурора о трагедии MH17

В годовщину сбития MH17 в Офисе генпрокурора заявили, что трагедия с пассажирским самолетом Boeing 777 изменила отношение мира к войне на Востоке.

Заместитель генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Гюндуз Мамедов заявил, что судебный процесс в Нидерландах разоблачит правду. Это даст ответы на ключевые вопросы.

Заметьте Штаты призывают Россию признать ответственность за сбитие МН17

Судебный процесс в Нидерландах откроет правду не только о подготовке и нападении на гражданский самолет, но и истинные намерения России – вооруженная агрессия против Украины, которая продолжается до сих пор,

– отметил Мамедов.

Годовщина сбития MH17: о чем говорит Украина

По словам президента Владимира Зеленского, на данный момент прилагают все усилия, чтобы установить причины сбития самолета Boeing 777 над Донбассом. Украинский лидер подчеркнул, что виновных в трагедии неизбежно привлекут к ответственности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что "за эти годы преступление подробно расследовано, несмотря на фейки России и ее нежелание сотрудничать". Политик подчеркнул: сейчас работают над тем, что поименно установить каждого преступника.

Боевики сбили Boeing в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек. Все – погибли.



Главное о трагедии MH17 / Инфографика 24 канала

