Суд открыл два производства об аннуляции лицензий каналов Мураева

Окружной административный суд города Киева открыл сразу 2 производства по аннулированию лицензий каналов "НАШ" и "Макси ТВ". Оба медиа принадлежат скандальному политику Евгению Мураеву.

Производство открыли по иску Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Важно Нацсовет применил новые санкции против канала "НАШ" и обратится в суд за аннулировании лицензии

Что стало основанием для аннулирования лицензий

Нацсовет обвинил телеканал "НАШ" в нарушении закона "О телевидении и радиовещании", а именно в:

разжигании национальной, расовой или религиозной вражды;

ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире;

неустранение предыдущих нарушений.

Относительно "Макси ТВ" производство открыто по решению от 11 марта, которое регулятор принял, когда признал "факт отказа лицензиата в проведении проверки".

Оба производства являются упрощенными, то есть будут рассматриваться без вызова сторон.

Поскольку это упрощенное, без вызова, заседаний не будет, это специальная процедура. Не будет определенной даты. Мы узнаем результаты рассмотрения. Подаем доказательства и документы параллельно, если в этом есть необходимость,

– пояснил член Нацсовета Максим Оноприенко.

Добавим, что в 2019 году Нацсовет уже обращался в суд об аннулировании лицензии "Макси ТВ". Однако тогда производство было остановлено из-за рассмотрения дела, в котором канал оспаривал решение Нацсовета.

Главные зашквары телеканала "НАШ"

В декабре 2019 года "НАШ" вел прямую трансляцию пресс-конференции президента России Владимира Путина. А в декабре 2020 года в эфире ток-шоу на телеканале предоставили слово одному из главарей "ЛНР" Родиону Мирошнику. Тогда Нацсовет наложил на телеканал штраф, он до сих пор не оплачен.

В октябре 2020 года зрителям канала предлагали принять участие в интерактивном голосовании и ответить на вопрос, заслуживает ли Владимир Путин на Нобелевскую премию мира.

В прошлом году на День Независимости "НАШ" выпустил видеоролик "Наша (не)зависимость". По заключению регулятора, он создает негативный образ "неудачного" выбора во время Всеукраинского референдума 1991 года, а также направлен на разжигание вражды, на эскалацию ненависти.

Телеканал "НАШ" уже 14 раз привлекали к ответственности за разжигание ненависти и вражды, поэтому другого выхода, кроме аннулирования лицензии, нет.