Суд отменил выплату Надежде Савченко 600 тысяч гривен за "незаконный арест"

Киевский апелляционный суд отменил выплату морального вреда экс-нардепу Надежде Савченко. Говорилось о сумме в размере 600 тысяч гривен.

Согласно материалам суда, Савченко судилась за незаконный арест и содержание под стражей более года.

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Детали дела

Экс-нардепа арестовали 23 марта 2018 года. Причиной стало подозрение в подготовке терактов и посягательстве на жизнь депутатов. За решеткой скандальный политик находилась до 15 апреля 2019 года.

Впоследствии Конституционный Суд Украины установил – безальтернативное содержание под стражей подозреваемых в терроризме нарушает их конституционные права.

Тогда Савченко подала иск в суд. Она требовала выплатить ей более 1,1 миллиона гривен моральной и материальной компенсации.

Деснянский суд Киева еще в ноябре 2020 года частично удовлетворил иск Савченко. Он постановил выплатить ей 600 тысяч гривен морального вреда.

Это решение обжаловал Офис генпрокурора. Жалобу удовлетворил Апелляционный суд 24 мая. Коллегия судей сообщила, что дело следовало рассматривать в порядке административной, а не гражданской юрисдикции. Истица тогда была нардепом Верховной Рады.