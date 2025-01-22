Суд отправил под стражу подозреваемого в избиении девочки в Белой Церкви

Белоцерковский горрайонный суд избрал меру пресечения для 16-летнего парня. Несовершеннолетнего подозревают в избиении 12-летней девочки.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske. Суд отправил молодого человека под стражу.

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Какую меру пресечения избрал суд

Накануне юноше сообщили о подозрении по факту пыток и вымогательств средств во время военного положения. На видео нападения он угрожал, ударил девушку и распилил в лицо газовый баллончик. Он также оказывал на пострадавшую психологическое давление и требовал деньги в сумме 15 тысяч гривен.