Роману Гринкевичу избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения одиозному Роману Гринкевичу. Его отправили под стражу до 17 марта 2024 года.

Меру пресечения Роману Гринкевичу избрал Печерский районный суд Киева. Альтернативой содержанию под стражей является залог. Его размер – более 500 миллионов гривен.

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Сторона защиты уже заявила, что считает меру пресечения необоснованной. Апелляционную жалобу планируют подать уже 23 января.

Гринкевич стал пятым подозреваемым в участии в преступной группировке и мошенничестве. Оно совершено в условиях военного положения и – в особо крупных размерах. Речь идет о поставках некачественной одежды для героев ВСУ.

Следствие установило, что участники преступной группировки нанесли государству ущерб почти на миллиард гривен.

Что говорят в ДБР

Кроме того, в ДБР отметили, что Роман Гринкевич пытался договориться о незаконном пересечении государственной границы Украины. Это произошло уже после объявления о подозрении. В течение нескольких дней Романа Гринкевича искали: людей просили сообщать о его местонахождении. В конце концов Гринкевича задержали в Одессе.

Заявление Гринкевича

Между тем, в суде Роман Гринкевич вдруг заявил, что не планирует выезжать из Украины. Вместо этого он предпочитает остаться, чтобы отстаивать свою "честь". Обвинение против себя он назвал "непонятными".