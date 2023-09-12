Состарился на десять лет: суд принял новое решение относительно террориста Гиркина

Фортуна окончательно вернулась к террористу Игорю Гиркину другой стороной. Суд 12 сентября принял новое решение по нему.

Заседание прошло в Мещанском суде в Москве. Детали рассказали российские СМИ, сообщает 24 Канал.

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Гиркин традиционно отказался признавать свою вину. Террорист подчеркнул, что будет отстаивать свое доброе имя (можно подумать, что оно у него есть).

Кроме того, он посетовал, что хочет под домашний арест, потому что и так не сможет убежать. Все потому, что Гиркина разыскивает Интерпол. Террорист заявил об ухудшении состояния здоровья.

Я не в лучшем состоянии по состоянию здоровья. Я нахожусь в розыске Интерпола, осужденный заочно на пожизненное заключение – возможность спрятаться за границей для меня является абсурдом,

– подчеркнул Гиркин.

Он добавил, что не собирается никуда убегать. Как будто бы у него есть такая возможность.

Гиркин был задержан еще 21 июля 2023 года. Ему предъявлены обвинения по статье об экстремизме. Так террорист оказался в СИЗО. Он рассказал, что там у него ухудшилось самочувствие. В частности, вроде бы отнимает руку. Пользователи сети заметят, что, судя по фото, Гиркин состарился лет на десять.