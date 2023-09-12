Засідання відбулося у Міщанському суді у Москві. Деталі розповіли російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Гіркін традиційно відмовився визнавати свою вину. Терорист наголосив, що відстоюватиме своє добре ім'я (можна подумати, що воно у нього є).

Окрім того, він побідкався, що хоче під домашній арешт, бо й так не зможе втекти. Усе тому, що Гіркіна розшукує Інтерпол. Терорист заявив про погіршення стану здоров'я.

Я не в найкращому стані за станом здоров'я. Я перебуваю в розшуку Інтерполу, засуджений заочно на довічне ув'язнення – можливість сховатися за кордоном для мене є абсурдом,

– наголосив Гіркін.

Він додав, що не збирається нікуди тікати. Начебто у нього є така можливість. Користувачі мережі зауважуть, що, судячи з фото, Гіркін постарів років на десять.

Гіркіна затримали ще 21 липня 2023 року. Йому висунули звинувачення за статтею про екстремізм. Так терорист опинився у СІЗО. Він розповів, що там у нього погіршилося самопочуття. Зокрема, начебто віднімає руку.