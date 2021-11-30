Суд подтвердил законность национализации Запорожского титаново-магниевого завода

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу компании "Толексис Трейдинг Лимитед" по делу о возвращении в собственность государства Запорожского титано-магниевого комбината. Следовательно, имущественный комплект теперь принадлежит Украине.

Как объяснили в САП, таким образом 30 ноября 2021 года решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

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Ранее Хозяйственный суд Запорожской области и Центральный апелляционный хозяйственный суд возвращали комбинат в собственность государства. Правда, затем это решение упразднил Кассационный хозяйственный суд и назначил повторное рассмотрение иска с самого начала.

До вынесения решения суда 49% ООО "ЗТМК" принадлежало компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (группа компаний DF Group Дмитрия Фирташа).

Почему САП подавала иск в суд

Антикоррупционная прокуратура считает: несмотря на то, что государство владеет контрольным пакетом акций, фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджменту, который растратил большинство привлеченных инвестиций на погашение задолженностей за энергоносители, что возникли со времен пребывания ЗТМК в государственной собственности, и выплаты кредиторам, связанным с DF Group.

В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перечисления на счета офшорных фирм. В то же время на модернизацию производства, что являлось главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически направили только 20 миллионов гривен,

– отметили в САП.

Таким образом, инвестор сознательно не выполнил взятые на себя обязательства. Именно поэтому Специализированная антикоррупционная прокуратура инициировала расторжение вышеуказанного договора об основании ООО "ЗТМК" и возвращении комбината полностью в сферу государственного управления.

ООО "Запорожский титаново-магниевый комбинат" – стратегическое предприятие, единственный производитель губчатого титана в Европе. Мощность производства согласно проекту – 20 тысяч тонн в год.