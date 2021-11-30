Як пояснили у САП, таким чином 30 листопада 2021 року рішення суду першої інстанції набрало законної сили.

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Раніше Господарчий суд Запорізької області та Центральний апеляційний господарчий суд вже повертали комбінат у власність держави. Щоправда, потім це рішення скасував Касаційний господарчий суд і призначив повторний розгляд позову із самого початку.

До винесення рішення суду 49% ТОВ "ЗТМК" належало компанії "Толексіс Трейдінг Лімітед" (група компаній DF Group Дмитра Фірташа).

Чому САП позивалася до суду

Антикорупційна прокуратура вважає: попри те, що держава володіє контрольним пакетом акцій, фактично підприємство було передано в управління наближеного до інвестора менеджменту, який розтратив більшість залучених інвестицій на погашення заборгованостей за енергоносії, що виникли з часів перебування ЗТМК у державній власності, та виплати кредиторами, пов’язаними з DF Group.

Надалі ці кошти вивели з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм. Водночас на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично спрямували лише 20 мільйонів гривень,

– наголосили у САП.

Таким чином інвестор свідомо не виконав взяті на себе зобов'язання. Саме тому Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала розірвання вищевказаного договору про заснування ТОВ "ЗТМК" та повернення комбінату повністю до сфери державного управління.

Довідка. ТОВ "Запорізький титаново-магнієвий комбінат" – стратегічне підприємство, єдиний виробник губчастого титану в Європі. Потужність виробництва згідно з проєктом – 20 тисяч тонн на рік.