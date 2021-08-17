Суд продлил круглосуточный домашний арест Антоненко и обязательства для Дугарь

В Киеве состоялось очередное заседание по делу об убийстве Павла Шеремета. На нем рассматривали продление меры пресечения для фигурантов дела Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

Соответствующее заседание 17 августа провел Шевченковский районный суд города Киева. Заседание по делу транслировали онлайн.

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Круглосуточный арест для Антоненко, обязательства для Дугарь

Главная судья заседания Оксана Голуб решила продолжить и Андрею Антоненко и Яне Дугарь те меры, которые они имели ранее. Поэтому круглосуточный арест на 2 месяца продлили для Антоненко, а личные обязательства на тот же срок – для Яны Дугарь.

После этого суд отложил рассмотрение дела до 31 августа.

Изменения мер пресечения для фигурантов дела Шеремета