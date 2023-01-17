НАБУ и САП направили в суд дело против "слуги" Шол, которая находилась в розыске

Депутат от "Слуги народа" Маргарита Шол почти месяц скрывалась от следствия. Она не указывала в декларации информацию об аренде квартиры стоимостью около 5 миллионов гривен.

Шол с адвокатами 16 января явилась в орган расследования. Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили 17 января.

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"По материалам НАПК установили, что в декларации за 2020 год она не указала квартиру в Киеве стоимостью почти 5 миллионов гривен, которая находилась у нее в аренде в течение 2020 – 2021 годов", – сообщили в НАБУ.

Дело передали в суд

Подозрение в декларировании ложной информации Шол получила 22 декабря 2022 года. Депутат не приходила по вызовам для проведения следственных действий. Затем ее объявили в розыск.

16 января 2023 года нардеп совместно с адвокатами явилась в орган расследования, что в конце концов позволило завершить дело и направить его на рассмотрение в суд, – отметили в НАБУ.

Что известно о Маргарите Шол