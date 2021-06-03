Суд разрешил спецрасследование в отношении Януковича по делу о захвате власти

3 июня 2021 , 06:28
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Офис генпрокурора

Шевченковский районный суд Киева разрешил осуществлять специальное досудебное расследование в отношении беглого президента Виктора Януковича.

Как пояснили в Офисе генпрокурора, такое решение суда позволяет стороне обвинения проводить расследование против Януковича даже в его отсутствие.

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Уточняется, что в рамках производства следователи будут расследовать обстоятельства совершения в сентябре – октябре 2010 года экс-президентом действий, которыми он фактически увеличил объем своих властных полномочий. Януковича обвиняют по статье 109 о захвате государственной власти.

Заметим, что ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу в совершении государственной измены из-за подписания с Россией в 2010 году Харьковских соглашений о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму.

Дела против Януковича

Стоит указать, что после побега экс-президента в Россию в 2014 году украинские правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств. Так, Янукович фигурирует в делах:

  • о незаконном завладении резиденциями "Межигорье" и "Сухолучье",
  • фальсификацию результатов голосований за "диктаторские законы",
  • преступления против майдановцев,
  • многочисленные тяжкие экономические преступления и взятка,
  • замаскирован под вознаграждение за авторские книги.

Еще 4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от выполнения своих обязанностей и сбежал из страны.

Больше про дело о госизмене

  • В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным по статье "Государственная измена" и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы. Также судья объявил, что сторона обвинения доказала, что Янукович способствовал России в ведении агрессивной войны против Украины.
  • 4 мая 2020 года Печерский районный суд города Киева заочно арестовал беглого президента сроком на 2 месяца по делу об узурпации власти.
Автор: Альона Захарова