Суд разрешил спецрасследование в отношении Януковича по делу о захвате власти

Шевченковский районный суд Киева разрешил осуществлять специальное досудебное расследование в отношении беглого президента Виктора Януковича.

Как пояснили в Офисе генпрокурора, такое решение суда позволяет стороне обвинения проводить расследование против Януковича даже в его отсутствие.

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Уточняется, что в рамках производства следователи будут расследовать обстоятельства совершения в сентябре – октябре 2010 года экс-президентом действий, которыми он фактически увеличил объем своих властных полномочий. Януковича обвиняют по статье 109 о захвате государственной власти.

Заметим, что ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу в совершении государственной измены из-за подписания с Россией в 2010 году Харьковских соглашений о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму.

Дела против Януковича

Стоит указать, что после побега экс-президента в Россию в 2014 году украинские правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств. Так, Янукович фигурирует в делах:

о незаконном завладении резиденциями "Межигорье" и "Сухолучье",

фальсификацию результатов голосований за "диктаторские законы",

преступления против майдановцев,

многочисленные тяжкие экономические преступления и взятка,

замаскирован под вознаграждение за авторские книги.

Еще 4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от выполнения своих обязанностей и сбежал из страны.

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