Суд в Страсбурге вынес решение по делу об оккупации Донбасса: когда его объявят

Европейский суд по правам человека наконец-то вынес решение по первому делу об оккупации Россией территории Украины. Решения окончательно объявят уже в январе 2023 года.

Как сообщила уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко, произойдет это не позже 25 января.

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Она подчеркнула, что это первое дело по захвату Россией восточной части Украины в 2014 году.

Дело "Украина и Нидерланды против России" касается административной практики нарушений Россией прав человека на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года, в том числе и избиения Малайзийского боинга MH17 в 2014 году,

– напомнила Сокоренко.

По ее словам, Украина собрала колоссальную доказательную базу, поэтому Сокоренко уверена, что ЕСПЧ перейдет к рассмотрению дела по существу.

"И это будет еще один международно-правовой гвоздь в гроб российских захватчиков", – подчеркнула она.

Украина возбудила дело по оккупации Донбасса в апреле 2014 года. Сам процесс стал беспрецедентным.

В июне ЕСПЧ принял новый иск Украины против России о массовых преступлениях, совершенных после 24 февраля.

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