Суд в Чехии не разрешил выдать Украине россиянина Франчетти, причастного к оккупации Крыма

Чешский суд 23 июня отказал Украине в экстрадиции россиянина Александра Франчетти. Этот мужчина был причастен к оккупации Крыма Россией в 2014 году.

Чешские правоохранители задержали Франчетти в сентябре прошлого года по запросу украинских служб. Причину отказа в экстрадиции журналистам объяснил спикер суда Праги Адам Вениг.

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Почему Чехия отказала в экстрадиции боевика

По мнению чешских служителей Фемиды, россиянина не следует передавать Украине из-за военной ситуации. Мол, это может нанести вред подозреваемому.

Учитывая военную ситуацию в Украине, а также личные обстоятельства по запрашиваемому (Франчетти – 24 канал), существует реальная угроза нарушения прав, гарантированных международными договорами о правах человека и основных свободах,

– заявил представитель суда.

Кроме того, судьи считают обоснованными опасения, что Александр Франчетти подвергнется преследованию и ухудшению уголовного производства в Украине. Они заявили, что к этому может привести российское гражданство подозреваемого и его непосредственное участие в боевых действиях со стороны пророссийских боевиков.

В чем обвиняют Франчетти

Злоумышленник прибыл в Севастополь еще перед оккупацией полуострова. Он согласился присоединиться к крымской пророссийской "самообороне". По данным наших спецслужб, в рядах этой группировки мужчина, в частности, занимался подавлением сопротивления проукраинского населения в регионе.

Также он сформировал группу российской разведки "Северный ветер". Каждый день Франчетти давал поручение 11 членам организации, а собранную информацию передавал командованию военно-морских сил России.

Россиянина задержали в аэропорту

Когда Россия окончательно установила свою "власть" на полуострове, Франчетти оттуда сбежал. Вскоре стало известно, что приспешник Кремля перебрался обратно в Чехию, где жил с 2000 года. Он превратился в блоггера и упорного критика путинского режима.

В 2019 году этим персонажем заинтересовались не только украинские спецслужбы, но и чешские. Уже 12 сентября 2021 на основе ордера Украины россиянина задержали в аэропорту Праги. На следующий день наш МИД сообщил, что уже ведет переговоры о передаче боевика Украине.

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