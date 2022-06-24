Чеські правоохоронці затримали Франчетті у вересні минулого року за запитом українських служб. Причину відмовив в екстрадиції журналістам пояснив речник суду Праги Адам Веніг.

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Чому Чехія відмовила в екстрадиції бойовика

На думку чеських служителів Феміди, росіянина не варто передавати Україні через воєнну ситуацію. Мовляв, це може зашкодити підозрюваному.

З огляду на воєнну ситуацію в Україні, а також особисті обставини щодо запитуваного (Франчетті – 24 канал), існує реальна загроза порушення прав, гарантованих міжнародними договорами про права людини та основні свободи,

– заявив представник суду.

Окрім цього, судді вважають обґрунтованими побоювання, що Олександр Франчетті піддасться переслідуванню та погіршенню кримінального провадження в Україні. Вони заявили, що до цього нібито може призвести російське громадянство підозрюваного та його безпосередня участь у бойових діях з боку проросійських сепаратистів.

У чому звинувачують Франчетті

Зловмисник прибув до Севастополя ще перед окупацією півострова. Він погодився приєднатися кримської проросійської "самооборони". За даними наших спецслужб, в лавах цього угруповання чоловік, зокрема, займався придушенням опору проукраїнського населення в районі.

Також він сформував групу російської розвідки "Північний вітер". Щодня він давав доручення 11 членам організації, а зібрану інформацію передавав командуванню військово-морських сил Росії.

Росіянина затримали в аеропорту

Коли Росія остаточно встановила свою "владу" на півострові, Франчетті звідти втік. Невдовзі стало відомо, що посіпака Кремля не перебрався назад до Чехії, де жив із 2000 року. Він перетворився на блогера та завзятого критика путінського режиму.

У 2019 році цим персонажем зацікавилися не лише українські спецслужби, а й чеські. Вже 12 вересня 2021 року на основі ордера України росіянина затримали в аеропорту Праги. Наступного дня наше МЗС повідомило, що вже веде перемовини про передачу бойовика Україні.

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