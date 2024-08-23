Суд в Киеве отказался рассматривать жалобу Богдана Кротевича на ГБР
Источник:"Ґрунт"
В начале июля Богдан Кротевич подал в суд жалобу на ГБР из-за того, что там не возбудили дело против экс-командующего Объединенных сил Юрия Содоля. Впрочем, суд отказался рассматривать иск военного.
Адвокат начальника штаба бригады "Азов" Богдана Кротевича Валентин Бондарчук в комментарии Грунту сообщил, что суд отказал в иске из-за "отсутствия состава преступления". Известно, что рассмотрение жалобы было назначено на 19 августа.
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Кротевич жаловался на Содолю и ГБР
Отметим, что начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич подал в суд жалобу на ГБР из-за того, что там не возбудили дело против экс-командующего Объединенных сил Юрия Содоля.
Военный сообщил, что 27 июня получил ответ от ГБР, где ему заявили, что его заявление по Содолю добавят к уже имеющемуся делу, в котором косвенно рассматриваются действия командования ОСУВ "Хортица".
Кротевич заявил, что этим ГБР нарушает закон и назвал такое поведение ведомства "умышленным бездействием".
Также подполковник отметил, что ГБР не вызвало его давать показания, хотя он и просил об этом в своем письме.
Эти действия, а также общение разных людей и некоторые звонки ясно дали мне понять, что есть указание сверху "не давать ход этому делу",
– написал Кротевич.
Напомним, что в своем заявлении в ГБР Кротевич обвинял экс-командующего Содоля в превышении служебных полномочий и некомпетентном командовании войсками, что привело к потерям большой части территории Украины. Также он просил проверить Содоля на факт сотрудничества с врагом.