Адвокат начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича Валентин Бондарчук у коментарі ҐРУНТу повідомив, що суд відмовив у позові через "відсутність складу злочину". Відомо, що розгляд скарги був призачений на 19 серпня.

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Кротевич скаржився на Содолю та ДБР

Зазначимо, що начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич подав до суду скаргу на ДБР через те, що там не порушили справу проти екскомандувача Об’єднаних сил Юрія Содоля.

Військовий повідомив, що 27 червня отримав відповідь від ДБР, де йому заявили, що його заяву щодо Содоля додадуть до вже наявної справи, у якій опосередковано розглядаються дії командування ОСУВ "Хортиця".

Кротевич заявив, що цим ДБР порушує закон та назвав таку поведінку відомства "навмисною бездіяльністю".

Також підполковник зазначив, що ДБР не викликало його давати свідчення, хоча він і просив про це у своєму листі.

Ці дії, а також спілкування різних людей та деякі дзвінки ясно дали мені зрозуміти, що є вказівка зверху "не давати хід цій справі",

– написав Кротевич.

Нагадаємо, що у своїй заяві до ДБР Кротевич звинувачував екскомандувача Содоля в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами, що призвело до втрат великої частини території України. Також він просив перевірити Содоля на факт співпраці з ворогом.