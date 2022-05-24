Суд в Москве заочно арестовал экскомандира батальона "Айдар" и главу Одесского ОВА Марченко

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего командира украинского батальона "Айдар" – ныне глава Одесской областной государственной администрации Максима Марченко

Он обвиняется в применении "запрещенных средств и методов ведения войны". Об этом сказали в пресс-службе суда.

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Что касается Марченко, то суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию России,

– сообщили в суде.

Эту информацию прокомментировал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Я еще никогда так не ожидал вечернего обращения главы Одесского ОВА Максима Марченко, как сегодня!", – написал он в соцсети.

Что известно о Максиме Марченко

Он бывший командир батальона "Айдар".

Затем руководил 28-й отдельной механизированной бригадой Вооруженных Сил Украины.

Сейчас он глава Одесской ОГА.

Не только Марченко

Также, как сообщили в Басманном суде, аналогичную меру пресечения по тем же обвинениям избрали в отношении Сергея Баранова – командира 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины. Оба обвиняемых объявили в международный розыск.

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