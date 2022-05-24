Суд в Москве заочно арестовал экскомандира батальона "Айдар" и главу Одесского ОВА Марченко
Источник:"Интерфакс"
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего командира украинского батальона "Айдар" – ныне глава Одесской областной государственной администрации Максима Марченко
Он обвиняется в применении "запрещенных средств и методов ведения войны". Об этом сказали в пресс-службе суда.
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Что касается Марченко, то суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию России,
– сообщили в суде.
Эту информацию прокомментировал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"Я еще никогда так не ожидал вечернего обращения главы Одесского ОВА Максима Марченко, как сегодня!", – написал он в соцсети.
Что известно о Максиме Марченко
- Он бывший командир батальона "Айдар".
- Затем руководил 28-й отдельной механизированной бригадой Вооруженных Сил Украины.
- Сейчас он глава Одесской ОГА.
Не только Марченко
Также, как сообщили в Басманном суде, аналогичную меру пресечения по тем же обвинениям избрали в отношении Сергея Баранова – командира 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины. Оба обвиняемых объявили в международный розыск.