Суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа ответственным за мошенничество

В Нью-Йорке 26 сентября суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в гражданском деле. Речь идет о деле мошенничества, в котором обвиняли бывшего лидера Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что ранее Трампа подозревали в преувеличении его собственного состояния на миллиарды долларов за 1 год. Это стало известно из его финансовых документов.

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Суд вынес новое решение по Трампу

Журналисты отметили, что судья Нью-Йорка отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиции Джеймс, обвинявшей экс-президента США Дональда Трампа в незаконном увеличении его активов и капитала. Суд признал Трамп и его компанию Trump Organization ответственными за мошенничество.

Это решение вынес судья Артур Энгорон из суда штата Нью-Йорк на Манхэттене. В частности, это решает самую большую претензию штата против бывшего президента и сужает судебный процесс, который начнется 2 октября.

Теперь суд теперь будет сосредоточен на обвинениях, включая фальсификацию деловой документации и выдачу ложных финансовых отчетов, а также требования государства о возмещении 250 миллионов долларов США Трампом.

Экс-президент США незаконно обогатился

Журналисты Bloomberg подчеркнули, что генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала в суд на Трампа, его компанию по недвижимости, а также двух его взрослых сыновей в сентябре 2022 года. Она обвинила их в завышении стоимости самых крупных активов экс-президента США с 2011 по 2021 год, чтобы получить лучшие условия от банков и страховщиков.

Следует отметить, что это одно из шести дел против Трампа, включая четыре уголовных преследования, однако это дело гражданское.

Сама прокурорша отмечала, что ее команда собрала доказательства того, что Трамп ежегодно увеличивал свое состояние на 3,6 миллиарда долларов, преувеличивая рыночную стоимость недвижимости. Это также включает его имение Мар-а-Лаго во Флориде.

Однако Трамп утверждал, что иск Джеймс политически мотивирован. Он также прилагает усилия, чтобы отложить судебный процесс, утверждая в апелляционном суде Нью-Йорка, что некоторые требования штата "могут быть слишком старыми".

В конечном итоге экс-глава США также утверждал, что Джеймс не имела права подавать на него в суд, поскольку банки и страховые компании не понесли никаких финансовых убытков.

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