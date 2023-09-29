Экс-генералу СБУ Наумову в Сербии присудили год заключения за отмывание денег

В Сербии эсгенерала Службы безопасности Украины приговорили к году тюрьмы. Сторона защиты планирует обжаловать это решение.

Высший суд города Ниш приговорил экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы. Его обвиняют в отмывании денег.

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Ожидается также решение по запросу об экстрадиции

Адвокат Наумова подчеркнул, что сейчас также ожидается решение Апелляционного суда Нишу по запросу Украины об экстрадиции по делу Андрея Наумова. Ранее Высший суд Ниш отклонил этот запрос.

Мы считаем, что нет абсолютно никаких оснований для осуждения за уголовное преступление отмывания денег, потому что мы считаем, что подсудимый Андрей Наумов не мог совершить это уголовное преступление, особенно на территории Сербии,

– сказал адвокат Милан Петрович.

Наумова арестовали еще 7 июня 2022 года, когда он пытался попасть из Сербии в Северную Македонию.

Сербская полиция объявила, что деньги и бриллианты, найденные во время осмотра автомобиля, "вероятно происходят от преступной деятельности". На суде Наумов отрицал обвинения следствия и утверждал, что это его личные деньги.

Дело Наумова: основное