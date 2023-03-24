Суд заочно арестовал беглого экс-нардепа Рената Кузьмина
Суд избрал Ренату Кузьмину меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение было принято без альтернативы в виде залога.
Решение суд вынес по ходатайству ГБР. Следует отметить, что арестовали Рената Кузьмина заочно, ведь его на суде не было.
Смотрите также Нардепы от ОПЗЖ за время оккупации сотни раз летали в Крым и Россию, – российские СМИ
Что известно о решении суда по делу Кузьмина
Его (Рената Кузьмина – 24 Канал) подозревают в государственной измене. В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине,
– отметили в ГБР.
Государственное бюро расследований установило, что с марта 2021 года и после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер.
Цель пропаганды – сформировать в украинском обществе антиукраинские настроения и информационно влиять, чтобы вредить суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.
В Государственном бюро расследований установили, что действия подозреваемого квалифицировали по факту государственной измены. Если вину подсудимого докажут, ему светит заключение до 15 лет с конфискацией имущества.
Кратко о Кузьмине
- Во время Революции достоинства Ренат Кузьмин скрылся из страны. Ведь при Януковиче он был заместителем генерального прокурора. Против него возбудили дело из-за незаконного задержания Юрия Луценко в 2010 году.
- Как только Кузьмина избрали народным депутатом 9 созыва с 29 августа 2019 года от запрещенной ОПЗЖ, дело было закрыто.
- Сам Кузьмин буквально 22 февраля 2022 года заявил, что якобы Россия быстро захватит Киев, будет создано новое государство. Западные области откажутся от вступления в новый союз и отправятся в "самостоятельное плавание".
- Уже в октябре 2022 года ГБР сообщило Ренату Кузьмину о подозрении в государственной измене. В ГБР сообщали, что местонахождение подозреваемого неизвестно. Чтобы выяснить, силовики уже провели более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.
- В начале 2023 года Зеленский прекратил гражданство Украины Рената Кузьмина. Впоследствии Верховная Рада лишила его мандата.