Суд заочно арестовал беглого экс-нардепа Рената Кузьмина

Суд избрал Ренату Кузьмину меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение было принято без альтернативы в виде залога.

Решение суд вынес по ходатайству ГБР. Следует отметить, что арестовали Рената Кузьмина заочно, ведь его на суде не было.

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Что известно о решении суда по делу Кузьмина

Его (Рената Кузьмина – 24 Канал) подозревают в государственной измене. В рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине,

– отметили в ГБР.

Государственное бюро расследований установило, что с марта 2021 года и после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер.

Цель пропаганды – сформировать в украинском обществе антиукраинские настроения и информационно влиять, чтобы вредить суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.

В Государственном бюро расследований установили, что действия подозреваемого квалифицировали по факту государственной измены. Если вину подсудимого докажут, ему светит заключение до 15 лет с конфискацией имущества.

Кратко о Кузьмине