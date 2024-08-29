Суд заочно назначил меру пресечения нардепу Дмитруку

Суд заочно избрал меру пресечения беглому нардепу Дмитруку. Ее применят, когда депутата вернут в Украину.

Недавно ГБР объявило Артема Дмитрука в международный розыск. Поэтому когда его найдут и он окажется на территории Украины, нардепа возьмут под стражу.

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Дмитруку избирали меру пресечения заочно

29 августа Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения нардепу Артему Дмитруку в виде содержания под стражей. Именно о такой мере пресечения просил прокурор Вячеслав Романенко.

Он отметил, что нардепу стоит ограничить свободу из-за определенных рисков. К примеру, из-за риска сокрытия, что в принципе уже делает Дмитрук.

По словам Романенко, также есть риск влияния на свидетелей и потерпевших, поскольку у нардепа есть такие возможности даже за пределами Украины.

Прокурор пояснил, что именно благодаря мере пресечения в виде содержания под стражей Артема Дмитрука можно задержать за границей и доставить в Украину.

Между тем адвокат Дмитрука Виталий Заперченко заявил, что народный депутат "не уклоняется от следствия", а "вынужден из-за угроз принимать меры для сохранения собственной жизни". Он также утверждает, что нардеп выехал за пределы страны законно.

Напомним, что 25 августа Артему Дмитруку сообщили о подозрении за нападение на правоохранителя в Одессе и попытку похитить оружие. Однако оказалось, что нардеп сбежал из страны за день до объявления подозрения.