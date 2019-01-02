Суд арестовал имущество экс-главы ГФС Украины Продана

Соломенский райсуд Киева наложил арест на часть имущества бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана. Экс-чиновника подозревают в незаконном обогащении на 89 миллионов гривен.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на спикера суда Яну Квитченко.

Она отметила, что ходатайство прокуратуры было рассмотрено еще 10 декабря 2018 года. Суд частично удовлетворил его и арестовал имущество Продана. В частности, арестовано недвижимое имущество экс-главы ГФС.

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Согласно закону, решение суда закрыто и не может быть опубликованным.

При этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что пока не получили определения суда об аресте имущества Продана.

Напомним, 4 декабря стало известно, что Мирослав Продан больше не будет находиться в СИЗО, правда, будет вынужден носить электронный браслет, также ему запретили менять место жительства. Однако правоохранители не смогли надеть электронный браслет Продану, потому что устройства закончились.

В чем подозревают Мирослава Продана?

Экс-главу ДФС подозревают в незаконном обогащении. По версии следствия, он на должности руководителя службы присвоил 89 миллионов гривен, на которые приобрел 2 квартиры в элитной новостройке Киева, 2 дома в Турции и 3 автомобиля представительского класса.

Перед тем, как САП должна была объявить Продану о подозрении в преступлении, чиновник внезапно выехал в Молдову – якобы на лечение, однако границу он пересекал почему-то тайно, на авто на еврономерах. Через некоторое время Продан таки вернулся в Украину. САП заочно объявила Продану о подозрении в преступлении.