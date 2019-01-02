18:05
2 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA. Жир: Если Порошенко споет Путину. (Анти)логика Анны Герман
      Вєсті.UA
      16:01, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Суд арестовал имущество экс-главы ГФС Украины Продана

      30 Читати новину українською
      Суд арестовал имущество Мирослава Продана
      Суд арестовал имущество Мирослава Продана / Фото из свободных сетей

      Соломенский райсуд Киева наложил арест на часть имущества бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана. Экс-чиновника подозревают в незаконном обогащении на 89 миллионов гривен.

      Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на спикера суда Яну Квитченко.

      Она отметила, что ходатайство прокуратуры было рассмотрено еще 10 декабря 2018 года. Суд частично удовлетворил его и арестовал имущество Продана. В частности, арестовано недвижимое имущество экс-главы ГФС.

      Читайте также: Элитные квартиры, машины и виллы в Турции: сказочные богатства Мирослава Продана

      Согласно закону, решение суда закрыто и не может быть опубликованным.

      При этом в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что пока не получили определения суда об аресте имущества Продана.

      Напомним, 4 декабря стало известно, что Мирослав Продан больше не будет находиться в СИЗО, правда, будет вынужден носить электронный браслет, также ему запретили менять место жительства. Однако правоохранители не смогли надеть электронный браслет Продану, потому что устройства закончились.

      В чем подозревают Мирослава Продана?
      Экс-главу ДФС подозревают в незаконном обогащении. По версии следствия, он на должности руководителя службы присвоил 89 миллионов гривен, на которые приобрел 2 квартиры в элитной новостройке Киева, 2 дома в Турции и 3 автомобиля представительского класса.
      Перед тем, как САП должна была объявить Продану о подозрении в преступлении, чиновник внезапно выехал в Молдову – якобы на лечение, однако границу он пересекал почему-то тайно, на авто на еврономерах. Через некоторое время Продан таки вернулся в Украину. САП заочно объявила Продану о подозрении в преступлении.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости недвижимости Расследования Арест Государственная фискальная служба
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Курс валют на 11 декабря: евро резко подешевел
       11 декабря 2017 , 08:30
      В Украине снова, как после Второй мировой, появились "дети войны"
       10 сентября 2018 , 10:00
      Стало известно, сколько Динамо заплатило за переход украинского форварда – впечатляющие цифры
       13 августа 2018 , 09:28
      Три богатыря: Зинченко встретился с Усиком и Ломаченко в Манчестере – фото дня
       24 сентября 2018 , 18:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук