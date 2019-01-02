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      Суд заарештував майно екс-голови ДФС України Продана

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      Суд заарештував майно Мирослава Продана
      Суд заарештував майно Мирослава Продана / Фото з вільних мереж

      Солом'янський райсуд Києва наклав арешт на частину майна колишнього виконувача обов'язків голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана. Екс-посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на 89 мільйонів гривень.

      Про це повідомляє видання "Українські Новини" з посиланням на спікера суду Яну Квітченко.

      Вона зауважила, що клопотання прокуратури було розглянуто ще 10 грудня 2018 року. Суд частково задовольнив його і заарештував майно Продана. Зокрема, заарештовано нерухоме майно екс-очільника ДФС.

      Читайте також: Елітні квартири, машини та вілли у Туреччині: казкові багатства Мирослава Продана

      Відповідно до закону, саме рішення суду закрите і не може бути опублікованим.

      При цьому в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що поки що не отримали ухвали суду про арешт майна Продана.

      Нагадаємо, 4 грудня стало відомо, що Мирослав Продан більше не перебуватиме у СІЗО, щоправда, буде змушений носити електронний браслет, також йому заборонили змінювати місце проживання. Проте правоохоронці не змогли надіти електронний браслет Продану, адже пристрої закінчилися.

      У чому підозрюють Мирослава Продана? Екс-голову ДФС підозрюють у незаконному збагаченні. За версією слідства, він на посаді керівника служби привласнив 89 мільйонів гривень, за які придбав 2 квартири в елітній новобудові Києва, 2 будинки у Туреччині та 3 автомобілі представницького класу.

      Перед тим, як САП повинна була оголосити Продану про підозру у злочині, посадовець раптово виїхав у Молдову – нібито на лікування, однак кордон він перетинав чомусь таємно, на авто на єврономерах. Через деякий час Продан таки повернувся в Україну. САП заочно оголосила Продану про підозру у злочині.

      Теги: Новини України Новини політики Новини нерухомості Державна фіскальна служба Арешт Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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